В анализах Марадоны обнаружили следы препарата от шизофрении. Футбол
Согласно токсикологическим исследованиям, в организме обнаружены психотропные вещества.
В Аргентине сообщили результаты анализов Диего Марадоны, взятых судмедэкспертами после смерти легендарного экс-футболиста.
В крови и моче Марадоны не нашли следов алкоголя или каких-либо наркотических средств, однако обнаружили другие препараты, сообщает Telam.
В частности, в организме аргентинца обнаружили антидепрессант венлафаксин, противоэпилептическое средство леветирацетам и нейролептик кветиапин, который используется для лечения шизофрении. Также были обнаружены следы налтрексона - антагониста опиоидных рецепторов, который используют для лечения опиоидной наркомании и алкоголизма.
Некоторые из обнаруженных психотропных препаратов являются аритмогенными, то есть вызывают аритмию, что теперь должны проанализировать эксперты и прокуроры, чтобы определить, подходят ли они пациенту с хроническим сердечным заболеванием, от которого страдал Марадона.
В связи с этим прокуроры, расследующие смерть Марадоны, собираются созвать медицинский совет, который должен изучить результаты анализов и вынести решение, смог бы Диего избежать смерти, если бы ему не назначили эти препараты.
Расследование смерти Марадоны сосредоточено на трех направлениях: медицинская халатность, кто несет за нее ответственность (если она была) и можно ли было предотвратить гибель аргентинца.