В анализах Марадоны обнаружили следы препарата от шизофрении. Футбол

Согласно токсикологическим исследованиям, в организме обнаружены психотропные вещества.

В анализах Марадоны обнаружили следы препарата от шизофрении
Дієго Марадона
Фото: telam.com.ar

В Аргентине сообщили результаты анализов Диего Марадоны, взятых судмедэкспертами после смерти легендарного экс-футболиста.

В крови и моче Марадоны не нашли следов алкоголя или каких-либо наркотических средств, однако обнаружили другие препараты, сообщает Telam.

В частности, в организме аргентинца обнаружили антидепрессант венлафаксин, противоэпилептическое средство леветирацетам и нейролептик кветиапин, который используется для лечения шизофрении. Также были обнаружены следы налтрексона - антагониста опиоидных рецепторов, который используют для лечения опиоидной наркомании и алкоголизма.

Некоторые из обнаруженных психотропных препаратов являются аритмогенными, то есть вызывают аритмию, что теперь должны проанализировать эксперты и прокуроры, чтобы определить, подходят ли они пациенту с хроническим сердечным заболеванием, от которого страдал Марадона.

В связи с этим прокуроры, расследующие смерть Марадоны, собираются созвать медицинский совет, который должен изучить результаты анализов и вынести решение, смог бы Диего избежать смерти, если бы ему не назначили эти препараты.

Расследование смерти Марадоны сосредоточено на трех направлениях: медицинская халатность, кто несет за нее ответственность (если она была) и можно ли было предотвратить гибель аргентинца.

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