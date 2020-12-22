Плевок в матче Бундеслиги стоил игроку "Боруссии" 190 тысяч евро. Футбол

Маркус Тюрам наверняка запомнит поединок против "Хоффенхайма".

Плевок в матче Бундеслиги стоил игроку "Боруссии" 190 тысяч евро
Фото: Twitter

В матче 13-го тура Бундеслиги соперник донецкого "Шахтера" в групповом этапе Лиги чемпионов гладбахская "Боруссия" проиграла в домашних стенах "Хоффенхайму" - 1:2.

В конце матча при счете 1:1 случился эпизод, который повлиял на итоговый результат поединка.

Полузащитник хозяев Маркус Тюрам после игрового эпизода плюнул в лицо защитнику "Хоффенхайма" Штефану Пошу.

Немецкий футбольный союз провел расследование этого эпизода.

Решением дисциплинарного комитета стала дисквалификация игрока на ближайшие шесть матчей, а также штраф в размере 40 тысяч евро, сообщает Kicker.

Денежный штраф является самым крупным за всю историю Бундеслиги, отмечает издание.

Кроме того, клуб лишил французского полузащитника месячной зарплаты, которая, по информации Bild, составляет 150 тысяч евро, и будет передана на благотворительность.

Borussia Monchengladbach have fined striker Marcus Thuram a month's wages after his red card for spitting at Stefan Posch. pic.twitter.com/VSsB9eP6U1

— ESPN FC (@ESPNFC) December 20, 2020

Отметим, что Тюрам уже принес извинения Пошу , "Хоффенхайму", партнерам по команде, тренерскому штабу и фанатам "Боруссии".

В нынешнем сезоне Бундеслиги Маркус провел 13 матчей, забив 2 мяча и отдав результативную передачу.

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