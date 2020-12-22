Олег Блохин отмечен высокой государственной наградой. Футбол

Легендарный "динамовец" получил орден князя Ярослава Мудрого II степени.

Олег Блохин отмечен высокой государственной наградой
Фото: УАФ

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной СССР, экс-наставник сборной Украины Олег Блохин был награжден орденом князя Ярослава Мудрого II степени, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Награду 68-летней легенде вручил в киевском Доме футбола министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Также на торжественной церемонии присутствовал президент УАФ Андрей Павелко.

Напомним, в октябре авторитетное издание France Football внесло Блохина в список номинантов на звание лучшего левого нападающего в истории футбола.

Блохин 19 лет защищал цвета "Динамо" - с "бело-синими" он 7 раз становился чемпионом СССР, дважды выигрывал Кубок Кубков. В 1975 году голы Блохина в ворота "Баварии" принесли "Динамо" Суперкубок УЕФА.

В том же году легендарного украинского футболиста удостоили "Золотого мяча".

В 2006 году Блохин вывел сборную Украины в четвертьфинал чемпионата мира, который проходил в Германии, что является самым высоким достижением в истории национальной команды.

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