Олег Блохин отмечен высокой государственной наградой. Футбол

Бывший футболист киевского "Динамо" и сборной СССР , экс-наставник сборной Украины Олег Блохин был награжден орденом князя Ярослава Мудрого II степени, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Награду 68-летней легенде вручил в киевском Доме футбола министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт. Также на торжественной церемонии присутствовал президент УАФ Андрей Павелко.

Напомним, в октябре авторитетное издание France Football внесло Блохина в список номинантов на звание лучшего левого нападающего в истории футбола.

Блохин 19 лет защищал цвета "Динамо" - с "бело-синими" он 7 раз становился чемпионом СССР , дважды выигрывал Кубок Кубков. В 1975 году голы Блохина в ворота "Баварии" принесли "Динамо" Суперкубок УЕФА .

В том же году легендарного украинского футболиста удостоили "Золотого мяча".

В 2006 году Блохин вывел сборную Украины в четвертьфинал чемпионата мира, который проходил в Германии, что является самым высоким достижением в истории национальной команды.