В услугах Зинченко заинтересованы итальянские гранды

Украинец может продолжить карьеру в "Юве" или "Наполи".

В услугах Зинченко заинтересованы итальянские гранды
Олександр Зінченко
Фото: calciomercato.com

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко в январе может покинуть английский клуб.

В услугах 24-летнего игрока сборной Украины заинтересованы "Ювентус" и "Наполи", сообщает Calciomercato.

Ранее появилась информация, что "МанСити "готов отпустить Зинченко в январе.

Напомним, что в этом сезоне украинец не так часто попадает в состав "горожан" - Зинченко сыграл всего 5 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах.

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