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2020-12-22
В услугах Зинченко заинтересованы итальянские гранды
Украинец может продолжить карьеру в "Юве" или "Наполи".
Олександр Зінченко
Фото: calciomercato.com
Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко в январе может покинуть английский клуб.
В услугах 24-летнего игрока сборной Украины заинтересованы "Ювентус" и "Наполи", сообщает Calciomercato.
Ранее появилась информация, что "МанСити "готов отпустить Зинченко в январе.
Напомним, что в этом сезоне украинец не так часто попадает в состав "горожан" - Зинченко сыграл всего 5 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах.