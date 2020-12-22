В услугах Зинченко заинтересованы итальянские гранды

Игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко в январе может покинуть английский клуб.

В услугах 24-летнего игрока сборной Украины заинтересованы "Ювентус" и "Наполи", сообщает Calciomercato.

Ранее появилась информация, что "МанСити "готов отпустить Зинченко в январе.

Напомним, что в этом сезоне украинец не так часто попадает в состав "горожан" - Зинченко сыграл всего 5 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах.