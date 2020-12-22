Бензема стал первым в эпоху Месси и Роналду, кто выиграл награду лучшему футболисту Ла Лиги

Престижное издание Marca признало форварда "Реала" Карима Бензема лучшим игроком сезона 2019/20 в чемпионате Испании .

Напомним, что в прошлом сезоне Ла Лиги "Реал" спустя два года вернул себе титул чемпиона. Бензема сыграл 37 матчей в Примере, забил 21 мяч и отдал 8 голевых передач.

Отметим, что Бензема стал первым, кто выиграл приз Альфредо ди Стефано в эпоху Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Я горд получить эту награду. Это все за мою работу в "Реале" с 2009-го, и, как я говорил, это меня очень радует, без сомнения. Я в этом клубе много лет и всегда работаю, чтобы помогать команде.

Месси и Роналду - игроки другого уровня. Для меня честь обойти их в этом голосовании.

Многие могли бы выиграть этот приз. Например, Серхио Рамос, который провел великолепный сезон. Не смотрю на игроков из других клубов, только на одноклубников", - цитирует Бензема Marca.

Бензема играет за "Реал" с 2009 года. Нынешний контракт француза истекает в 2022 году. В нынешнем сезоне Ла Лиги Карим забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.