Украинец Поддубченко стал вторым на конкурсе данков FIBA

Украинец Вадим Miller Поддубченко стал вторым в конкурсе данков финала сезона FIBA 3х3 World Tour, который состоялся в саудовской Джидде, сообщает Федерация баскетбола Украины.

В решающем поединке украинский данкер сошелся с известным поляком Петром Grabo Грабовским. Украинец отлично выполнил первую попытку - 30:27. Хуже удалась вторая - 21:30. А с третьей не справился. Поэтому поляк занял первое место и заработал $3000 призовых.

Напомним, на чемпионатах мира по баскетболу 3х3 Вадим Поддубченко соревновался в конкурсах данков бронзовую награду 2017 года и чемпионство 2019 года. В победном финале 2019 Поддубченко в дополнительной попытке победил именно поляка Грабовского.