Победитель Ломаченко стал лучшим боксером года по версии The Ring

Авторитетный журнал The Ring определил лучших боксеров 2020 года.

Звание "Боксер года" разделили между собой сразу два спортсмена - обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) и абсолютный чемпион мира в легчайшем весе Теофимо Лопес (16-0, 13 КО) , сообщается на официальном сайте портала.

Отметим, что оба боксера провели в 2020-м только по одному поединку. Фьюри в феврале нокаутировал Деонтея Уайлдера и завоевал чемпионский пояс.

Лопес же выиграл титульный поединок у украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) единогласным решением судей и отобрал три чемпионских пояса. Встреча прошла в октябре.