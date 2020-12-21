У сборной РоSSии по гандболу нет формы для участия в старте ЧМ: флаг и герб теперь запрещены

РоSSийские гандболисты столкнулись с неожиданной проблемой.

У сборной РоSSии по гандболу нет формы для участия в старте ЧМ: флаг и герб теперь запрещены
Фото: championat.com

Генеральный директор Федерации гандбола РоSSии (ФГР) Лев Воронин рассказал о проблемах, с которыми столкнулась федерация перед поездкой на мужской чемпионат мира, стартующий в Египте 14 января 2021 года.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS), на форме сборной РоSSии не должно быть флага, герба и любого другого национального символа, а если там присутствует "РоSSия", то рядом должны стоять слова "нейтральный атлет" не меньшего размера.

"Вариантов у нас нет, перешить форму мы точно не успеем. Мы заказывали ее еще в апреле, она шилась семь месяцев, и вот в ноябре мы ее получили. Герб вшит, его наносил экипировщик", - приводит слова Воронина championat.com.

"Разумеется, есть флаги на рукавах и надпись Russia Handball. Варианта отпороть нет. Можно только заклеить, и, вероятно, это мы и будем делать. По-старому, лейкопластырем. Но здесь есть опасность - а вдруг отвалится? Ну или пойти в магазин и купить обычные майки с шортами, в них и ехать.

Насколько я понимаю, каждая международная спортивная федерация сама принимает решение, разрешить или не разрешить. Поэтому мы ожидаем ответа от организаторов турнира", - отметил функционер.

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