Украина завоевала историческую первую медаль на этапе Кубка Европы по бобслею

Украинские бобслеистки Лидия Гунько и Ирина Лещинская завоевали бронзовую медаль на этапе Кубка Европы в Сигулде (Латвия).

В соревнованиях двоек они показали третий результат и получили награду, которая стала первой в истории Украины.

А праздновали успех в Сигулде россиянки Елена Осипенко и Александра Тарасова.

На втором месте также представительницы РоSSии Анастасия Дудкина и Евгения Москвина.

Добавим, что Украина никогда не была представлена в женском бобслее на Олимпийских играх.