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2020-12-21
Украина завоевала историческую первую медаль на этапе Кубка Европы по бобслею
Пионерками выступили Лидия Гунько и Ирина Лещинская.
Лідія Гунько та Ірина Ліщинська
Фото: НОК України
Украинские бобслеистки Лидия Гунько и Ирина Лещинская завоевали бронзовую медаль на этапе Кубка Европы в Сигулде (Латвия).
В соревнованиях двоек они показали третий результат и получили награду, которая стала первой в истории Украины.
А праздновали успех в Сигулде россиянки Елена Осипенко и Александра Тарасова.
На втором месте также представительницы РоSSии Анастасия Дудкина и Евгения Москвина.
Добавим, что Украина никогда не была представлена в женском бобслее на Олимпийских играх.