Во время киевского дерби случилась драка хоккеистов "Ледяных Волков" и "Сокола"

В отличие от поединка, в драке победили "волки".

Во время киевского дерби случилась драка хоккеистов "Ледяных Волков" и "Сокола"
Фото: УХЛ

Накануне в Броварах состоялся итоговый поединок 19-го тура УХЛ Париматч, в котором "Ледяные Волки" принимали "Сокол".

Киевское дерби в драматургии превзошло все ожидания. Гости проигрывали 0:3, но сделали невероятный камбэк и обыграли "волков" со счетом 6:3.

За 6 минут до конца встречи при счете 4:3 любители хоккея стали свидетелями яркой драки с участием семи игроков. Викторию праздновали хозяева.

При этом судьям пришлось изрядно потрудиться, чтобы утихомирить хоккеистов.

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