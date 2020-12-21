Во время киевского дерби случилась драка хоккеистов "Ледяных Волков" и "Сокола"

В отличие от поединка, в драке победили "волки".

Накануне в Броварах состоялся итоговый поединок 19-го тура УХЛ Париматч, в котором "Ледяные Волки" принимали "Сокол".

Киевское дерби в драматургии превзошло все ожидания. Гости проигрывали 0:3, но сделали невероятный камбэк и обыграли "волков" со счетом 6:3.

За 6 минут до конца встречи при счете 4:3 любители хоккея стали свидетелями яркой драки с участием семи игроков. Викторию праздновали хозяева.

При этом судьям пришлось изрядно потрудиться, чтобы утихомирить хоккеистов.