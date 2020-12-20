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2020-12-20
Женская сборная Украины впервые в истории стала чемпионом Европы по спортивной гимнастике
Украинки в напряженной борьбе обошли сборную Румынии.
Фото: European Gymnastics
На чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в турецком Мерсине, женская сборная Украины впервые в истории выиграла "золото" в командном многоборье, сообщает Europeangymnastics.com.
Украинская сборная в упорной борьбе смогла опередить сборную Румынии всего на 0,167 балла. На третьем месте сборная Венгрии.
За сборную Украины выступали Анастасия Мотак, Елизавета Губарева, Ангелина Радивилова, Анастасия Бачинская и Диана Варинская.
Отметим, что из-за пандемии коронавируса чемпионат Европы пропустили многие страны-лидеры.
Напомним, неделю назад мужская сборная Украины также стала чемпионом Европы в командном первенстве.