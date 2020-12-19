Головкин еффекктно защитил титул чемпиона мира в поединке с Шереметой

Казахстанец показал мастер-класс.

Головкин еффекктно защитил титул чемпиона мира в поединке с Шереметой
Геннадій Головкін і Каміл Шеремета
Фото: Matchroom Boxing

В ночь на 19 декабря в Голливуде (штат Флорида, США) на арене Seminole Hard Rock Hotel and Casino состоялся вечер бокса, в главном событии которого чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (40-1-1, 35 KO ) встретился с непобежденным до того претендентом Камилем Шереметой из Польши (21-0, 5 KO).

После 7-го раунда рефери зафиксировали технический нокаут - секунданты поляка отказались от продолжения боя своего боксера.

Головкин с первых минут контролировал ход поединка. Визуально по мышечному корсету было видно, что чемпион находится в прекрасной форме, и создавалось впечатление, которое, впрочем, не подвело, что Головкин может закончить бой тогда, когда он сам этого захочет.

С каждым раундом казахстанец наращивал свое преимущество. И в каждом раунде поляк буквально выживал на зубах.

Нужно отдать должность мужеству и прочности подбородка Шеремета. Однако и они оказались не беспредельны.

Всего за 7 раундов претендент четыре раза побывал на канвасе. И после последнего нокдауна, в перерыве между раундами угол поляка принял решение не выпускать боксера на 8-й раунд.

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