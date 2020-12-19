Жаклену наконец удалось разбавить норвежский пьедестал на этапе Кубка мира по биатлону

В третьей гонке четвертого этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене прошла гонка преследования у мужчин.

Первым пошел на дистанцию норвежец Стурла Легрейд, он же первым и завершил гонку. Для Легрейда эта победа стала третьей в сезоне.

Настоящая борьба развернулась за "серебро". В итоге только полсекунды разделили француза Эмильена Жаклена и еще одного норвежца, лидера текущего зачета Йоханнеса Бйо.

Стоит добавить, что доминирование норвежских биатлонистов в пасьюте продолжилось. В первую семерку въехали сразу пять норвежцев.

Напомним, что из девяти медалей в Хохфильцене норвежцы завоевали восемь.

Украинцы выступили неудачно, особенно это касается огневых рубежей. 11 промахов на троих - с такими показателями высоких результатов не добьешься.

Результаты гонки:

Стурла Легрейд (0+0+1+0) 31:14.9 Эмильен Жаклен (0+0+0+0) +8,5 Йоханнес Бйо (2+0+1+0) +8,9

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21. Дмитрий Пидручный (1+1+2+0) 1:55.3

35. Антон Дудченко (1+1+0+1) +2:59,8

39. Артем Прима (1+0+1+2) +3:14,2