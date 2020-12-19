Жаклену наконец удалось разбавить норвежский пьедестал на этапе Кубка мира по биатлону
Доминирование норвежцев продолжается.
В третьей гонке четвертого этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене прошла гонка преследования у мужчин.
Первым пошел на дистанцию норвежец Стурла Легрейд, он же первым и завершил гонку. Для Легрейда эта победа стала третьей в сезоне.
Настоящая борьба развернулась за "серебро". В итоге только полсекунды разделили француза Эмильена Жаклена и еще одного норвежца, лидера текущего зачета Йоханнеса Бйо.
Стоит добавить, что доминирование норвежских биатлонистов в пасьюте продолжилось. В первую семерку въехали сразу пять норвежцев.
Напомним, что из девяти медалей в Хохфильцене норвежцы завоевали восемь.
Украинцы выступили неудачно, особенно это касается огневых рубежей. 11 промахов на троих - с такими показателями высоких результатов не добьешься.
Результаты гонки:
- Стурла Легрейд (0+0+1+0) 31:14.9
- Эмильен Жаклен (0+0+0+0) +8,5
- Йоханнес Бйо (2+0+1+0) +8,9
...
21. Дмитрий Пидручный (1+1+2+0) 1:55.3
35. Антон Дудченко (1+1+0+1) +2:59,8
39. Артем Прима (1+0+1+2) +3:14,2