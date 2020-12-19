Гамильтон стал человеком года по версии FIA
Льюис в 7-й раз выиграл чемпионат Формулы-1.
Международная автомобильная федерация (FIA) признала Льюиса Гамильтона человеком 2020 года, сообщается на официальном сайте организации.
Также британец удостоился Награды президента FIA наряду с Михаэлем Шумахером.
Пилот "Мерседеса" провел исторический сезон в Формуле-1, завоевав 7-й титул чемпиона и сравнявшись по этому показателю с Шумахером.
Кроме того, Льюис помог своей команде в 7-й раз подряд выиграть Кубок конструкторов, что также является рекордом серии.
При этом Гамильтон вышел в истории Формулы-1 на первое место по количеству победных гонок (95).
Отметим, что у Льюиса в конце года заканчивается контракт с "Мерседесом", и он до сих пор не продлил контракт со своей командой на следующий сезон.