Гамильтон стал человеком года по версии FIA

Льюис в 7-й раз выиграл чемпионат Формулы-1.

Гамильтон стал человеком года по версии FIA
Льюїс Гамільтон
Фото: gq-magazine.co.uk

Международная автомобильная федерация (FIA) признала Льюиса Гамильтона человеком 2020 года, сообщается на официальном сайте организации.

Также британец удостоился Награды президента FIA наряду с Михаэлем Шумахером.

Пилот "Мерседеса" провел исторический сезон в Формуле-1, завоевав 7-й титул чемпиона и сравнявшись по этому показателю с Шумахером.

Кроме того, Льюис помог своей команде в 7-й раз подряд выиграть Кубок конструкторов, что также является рекордом серии.

При этом Гамильтон вышел в истории Формулы-1 на первое место по количеству победных гонок (95).

Отметим, что у Льюиса в конце года заканчивается контракт с "Мерседесом", и он до сих пор не продлил контракт со своей командой на следующий сезон.

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