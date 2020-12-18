Норвежские биатлонистки заняли весь пьедестал спринтерской гонки на этапе Кубка мира

Норвегия сделала "контрольный выстрел в голову" своим оппонентам.

Норвежские биатлонистки заняли весь пьедестал спринтерской гонки на этапе Кубка мира
Тіріль Экхофф
Фото: NTB SCANPIX

На четвертом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене прошла вторая спринтерская гонка, на этот раз у женщин.

Но результат был аналогичным мужскому спринту - весь пьедестал остался за сборной Норвегии.

Даже один промах на огневом рубеже не смог помешать опытной Тирил Экгофф завоевать "золото".

На второй строчке оказалась Ингрид-Ландмарк Тандреволд, которая с идеальной стрельбой проиграла своей соотечественнице 7,6 секунды. И замкнула медальный зачет обладательница желтой майки лидера Марти Олсби-Ройселанд, которая с одной незакрытой мишенью проиграла Экхофф 24,6 секунды.

New day, new Norwegian podium sweep! ?? ? @TirilEckhoff wins the women's sprint in Hochfilzen! @NSSF_Biathlon

??? Tiril Eckhoff
??? Ingrid Landmark Tandrevold
??? Marte Olsbu Roeiseland

You can rewatch all competitions on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/5aAqIDPbXM

— IBU World Cup (@IBU_WC) December 18, 2020

Украинские биатлонистки продолжили штамповать провальные гонки.

Лучшая среди украинок - Дарья Блашко с одним промахом проиграла "в ногах" Экхофф более полутора минут и заняла лишь тридцать четвёртое место.

Также в завтрашний пасьют попали Юлия Джима, Валя Семеренко и Анастасия Меркушина, но с таким гандикапом рассчитывать на положительный результат не приходится.

Спринт, женщины.

  1. Тирил Экхофф (1+0) 19:38,0
  2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (0+0) +7,6
  3. Марти Олсби Ройселанд (1+0) +24,6

...

  • 34. Дарья Блашко (1+0) +1:35,1
  • 40. Юлия Джима (2+0) +1:41,3
  • 57. Валя Семеренко (0+1) +2:08,3
  • 60. Анастасия Меркушина (0+0) +2:10,4
  • 63. Елена Пидгрушна (1+0) +2:12,7

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