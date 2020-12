Норвежские биатлонистки заняли весь пьедестал спринтерской гонки на этапе Кубка мира

New day, new Norwegian podium sweep! ?? ? @TirilEckhoff wins the women's sprint in Hochfilzen! @NSSF_Biathlon



??? Tiril Eckhoff

??? Ingrid Landmark Tandrevold

??? Marte Olsbu Roeiseland



You can rewatch all competitions on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/5aAqIDPbXM