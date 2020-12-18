Норвежские биатлонистки заняли весь пьедестал спринтерской гонки на этапе Кубка мира
Норвегия сделала "контрольный выстрел в голову" своим оппонентам.
Тіріль Экхофф
Фото: NTB SCANPIX
На четвертом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене прошла вторая спринтерская гонка, на этот раз у женщин.
Но результат был аналогичным мужскому спринту - весь пьедестал остался за сборной Норвегии.
Даже один промах на огневом рубеже не смог помешать опытной Тирил Экгофф завоевать "золото".
На второй строчке оказалась Ингрид-Ландмарк Тандреволд, которая с идеальной стрельбой проиграла своей соотечественнице 7,6 секунды. И замкнула медальный зачет обладательница желтой майки лидера Марти Олсби-Ройселанд, которая с одной незакрытой мишенью проиграла Экхофф 24,6 секунды.