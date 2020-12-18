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2020-12-18
Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины. Футбол
Повезло болельщикам "Агробизнес".
Фото: УАФ
В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины сезона-2020/21.
Участие в жеребьевке приняли шесть победителей 1/8 финала, а также действующий обладатель Кубка киевское "Динамо" и чемпион Украины донецкий "Шахтер".
В результате жеребьевки были определены следующие пары:
- "Динамо" - "Колос"
- "Днепр-1" - "Александрия"
- "Агробизнес" (Волочиск) - "Шахтер"
- "Верес" (Ровна) - "Заря"
Матчи четвертьфинала запланированы на 3 марта 2021 года.