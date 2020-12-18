Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины. Футбол

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В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины сезона-2020/21.

Участие в жеребьевке приняли шесть победителей 1/8 финала, а также действующий обладатель Кубка киевское "Динамо" и чемпион Украины донецкий "Шахтер".

В результате жеребьевки были определены следующие пары:

Матчи четвертьфинала запланированы на 3 марта 2021 года.