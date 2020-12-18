Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины. Футбол

Повезло болельщикам "Агробизнес".

Фото: УАФ

В Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины сезона-2020/21.

Участие в жеребьевке приняли шесть победителей 1/8 финала, а также действующий обладатель Кубка киевское "Динамо" и чемпион Украины донецкий "Шахтер".

В результате жеребьевки были определены следующие пары:

  • "Динамо" - "Колос"
  • "Днепр-1" - "Александрия"
  • "Агробизнес" (Волочиск) - "Шахтер"
  • "Верес" (Ровна) - "Заря"

Матчи четвертьфинала запланированы на 3 марта 2021 года.

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