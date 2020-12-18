"Мерседес" продал треть акций своей команды Формулы-1

Команда Формулы-1 Mercedes AMG Petronas Motorsport объявила о продаже трети акций британскому концерну Ineos, который был одним из главных ее спонсоров, сообщает f1news.ru.

Приобретение доли в команде станет дополнением к существующему статусу Ineos как "Основного партнера".

При этом существующая 66-процентная доля Daimler, который владеет брендом "Мерседес", сократится вдвое. Еще 33% принадлежат боссу гоночной команды Тото Вольффу.

Mercedes-AMG F1 остается заводской командой Mercedes-Benz и в последующие годы продолжит выступать в чемпионате мира, используя шасси и силовые установки Mercedes.

Вольфф останется в должности руководителя и исполнительного директора команды еще на три года.

Напомним, Mercedes AMG Petronas Motorsport 7 лет подряд выигрывает в Формуле-1 Кубок конструкторов и общий зачет среди пилотов.