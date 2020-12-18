Украина завоевала первую медаль по вольной борьбе на Кубке мира

Андрей Яценко выиграл "бронзу" в Белграде.

Украина завоевала первую медаль по вольной борьбе на Кубке мира
Андрій Яценко
Фото: UWW

По итогам шестого дня индивидуального Кубка мира по борьбе, который проходит в Белграде, копилка сборной Украины пополнилась одной бронзовой медалью.

Ее завоевал в весовой категории до 57 килограммов Андрей Яценко.

За 3 секунды до завершения схватки украинец, проигрывая Стефану Мичичу 0:2, провел прием, который обеспечил ему победу. В бронзовый финал Андрей прошел, победив в утешительном бою Развана Ковача.

Александр Хоцяновский также боролся за третье место, однако за 15 секунд до конца схватки дебютант сборной Беларуси Денис Храменков смог провести удачную атаку и одержал победу.

Напомним, в женской борьбе Украина заняла второе место в общем зачете.

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