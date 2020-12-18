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2020-12-18
Украина завоевала первую медаль по вольной борьбе на Кубке мира
Андрей Яценко выиграл "бронзу" в Белграде.
Андрій Яценко
Фото: UWW
По итогам шестого дня индивидуального Кубка мира по борьбе, который проходит в Белграде, копилка сборной Украины пополнилась одной бронзовой медалью.
Ее завоевал в весовой категории до 57 килограммов Андрей Яценко.
За 3 секунды до завершения схватки украинец, проигрывая Стефану Мичичу 0:2, провел прием, который обеспечил ему победу. В бронзовый финал Андрей прошел, победив в утешительном бою Развана Ковача.
Александр Хоцяновский также боролся за третье место, однако за 15 секунд до конца схватки дебютант сборной Беларуси Денис Храменков смог провести удачную атаку и одержал победу.
Напомним, в женской борьбе Украина заняла второе место в общем зачете.