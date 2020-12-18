"Судьи были заряжены, там и не пахло тем, чтобы судили объективно и честно", - Ломаченко дал первое интервью после боя с Лопесом

Экс-чемпион мира в легком весе по версии WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) впервые после объединительного боя против Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) дал расширенное интервью о проигранном поединке.

В частности, украинец считает, что судейство было необъективным.

"Возьмем урон. Давайте урон возьмем. Шесть раундов его и шесть раундов мои последние. Уже мы поединок делим на его раунды и мои раунды. Первая половина и вторая половина. Как смотреть? И даже давайте возьмем, как судьи отдали. Даже если бы я в первой половине, из его 6 раундов взял три раунда, то на записках я бы не выиграл поединок. Это не о предвзятости говорит, а о заряженности. Судьи были заряжены. Там и не пахло тем, чтобы судили объективно и честно", - заявил Ломаченко в эксклюзивном интервью LomUs.

"Я не знаю, что это была за игра и чья это была игра, но я точно знаю, что это была чья-то игра. Они понимали, что нокаут – 20% в этом поединке может быть от меня. Соответственно, почему бы и не сыграть", - отметил украинец.

При этом Ломаченко объяснил, почему вышел на бой против американца, несмотря на травму.

"Я не был самоуверен, я его не недооценивал. Я верил в свою победу и верил, что эта травма мне не помешает. Если мы переносим, то я лечусь шесть недель. Через шесть недель объявляют карантин, он проводит какой-то поединок, травмируется или теряет этот пояс, и что дальше делать? Мне было принципиально стать абсолютным чемпионом, потому что это здесь и сейчас", - отмечает наш боксер.

"Уже все было сделано. Бой был раскручен, на кону стояли четыре пояса. Я пытаюсь объяснить, что не знаю, что могло быть дальше. Если бы я отменил поединок, если бы мы его перенесли, я не знаю, когда смогли бы организовать бой и смогли ли бы организовать.

Я верил, что могу и так выиграть. Я верил в это. Это не была недооценка. Я не говорил, что Лопес слаб, но верил, что могу и так выиграть. Плюс у меня был опыт с Линаресом. Я понимал, что на своих морально-волевых качествах, на характере буду вытаскивать этот поединок", - отмечает Ломаченко.

Напомним, что Лопес одержал победу над Ломаченко единогласным решением судей.