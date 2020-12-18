WADA выразила разочарование решением CAS отстранить РоSSию на два года от международных соревнований

Агентство настаивало на 4-летней дисквалификации.

WADA выразила разочарование решением CAS отстранить РоSSию на два года от международных соревнований
Вітольд Банька
Фото: ТАСС

Всемирное антидопинговое агенство (WADA) выпустило заявление по поводу решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне по делу против РУСАДА.

CAS признал РУСАДА несоответствующим антидопинговому кодексу, наложил на него штраф в размере 1,27 млн долл., а также отстранил роSSийских спортсменов от участия в международных турнирах под своим флагом на два года.

При этом WADA просило четырехлетнего отстранения.

"Решение в значительной степени подтверждает рекомендации, сделанные в ноябре 2019 года независимой комиссией WADA о соответствии. Решение является четким подтверждением заявления WADA, данные Московской лаборатории были намеренно изменены в январе 2019 года в нарушение критериев, установленных исполкомом", - говорится в заявлении WADA.

В свою очередь президент WADA Витольд Банька заявил, что в агентстве рады выиграть эту знаменательную дело.

"CAS однозначно подтвердил наши выводы о том, что роSSийские власти нагло и незаконно манипулировали данными Московской лаборатории, пытаясь скрыть допинговую систему, - отметил глава WADA. - При постоянном сопротивлении и отрицании со стороны РоSSии мы четко доказали свою правоту в соответствии с надлежащими процедурами. В этом отношении это постановление является важным моментом для чистого спорта и спортсменов во всем мире".

Вместе с тем Банька выразил разочарование, что панель CAS не одобрила их предложение о четырехлетней дисквалификации роSSийской стороны, ограничившись двумя годами. Но при этом он подтвердил, что решение CAS нужно уважать, и это по-прежнему остается наиболее серьезным последствием за нарушение антидопинговых правил в истории.

"РоSSийским властям были предоставлены все возможности навести порядок в своем доме и снова присоединиться к глобальному антидопинговому сообществу на благо своих спортсменов и целостности спорта, но вместо этого они предпочли продолжить свой путь обмана и отрицания", - добавил Банька.

Добавим, что требования к спортивной экипировке, в которой на официальных соревнованиях будут выступать нейтральные атлеты из РоSSии, были ослаблены. На экипировке сможет присутствовать название страны, а окраска формы сможет содержать цвета флага РоSSийской Федерации. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте CAS.

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