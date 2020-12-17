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2020-12-17
Норвежские биатлонисты "уничтожили" своих соперников в спринте на этапе Кубка мира
Первых четыре места - за норвежцами.
Стурла Легрейд
Фото: Global Look Press
В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону, который стартовал в австрийском Хохфильцене, прошла мужская спринтерская гонка.
Весь пьедестал оккупировали норвежцы.
При этом вторую победу в сезоне одержал Стурла Легрейд, который чисто отстрелялся на двух огневых рубежах.
Йоханнес Дале и Йоханнес Бе были на финише вторым и третьим соответственно.
Добавим, что четвертым в протоколе значится также норвежский биатлонист Ветлы Шостад Кристиансен.
Украинцы Дмитрий Пидручный и Антон Дудченко провели лучшую гонку в сезоне. Капитан сборной Украины ворвался в цветочную церемонию, занял шестое место, а Дудченко - двадцатый.
Результаты гонки:
- Стурла Легрейд (0+0) 23:04,9
- Йоханнес Дале (0+0) +7,9
- Йоханнес Бе (2+0) +19,9
...
- 6. Дмитрий Пидручный (0+0) +51,3
- 20. Антон Дудченко (0+0) +1:27,4
- 39. Артем Прима (1+1) +2:02,8
- 75. Руслан Ткаленко (0+2) +3:02,3
- 101. Богдан Цымбал (1+2) +4:24,9