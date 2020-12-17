РоSSию отстранили от большого спорта на 2 года. Футбол

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) объявил решение по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и РоSSийского антидопингового агентства (РУСАДА).

CAS, в целом, поддержал решение WADA от декабря 2019 года об отстранении РоSSии от крупных спортивных соревнований за допинг.

Срок наказания истекает 16-го декабря 2022 года.

Таким образом, РоSSия, чьи спортсмены выступали без гимна и под нейтральным флагом на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, будет вынуждена таким же образом выступать на Играх в Токио летом 2021-го и на Олимпиаде-2022 в Пекине.

РоSSийские спортсмены, которые смогут доказать свою непричастность к допинговым нарушениям, будут выступать в статусе "Нейтральных атлетов из РоSSии" или же просто нейтральных атлетов.

Это же касается Чемпионата мира по футболу-2022.

Евро-2020 решение не касается, так как УЕФА не принял кодекс WADA, поэтому сборная РоSSии сможет выступать на турнире под своим флагом и гимном.

Кроме того, страна не сможет принимать крупные спортивные мероприятия. Уже запланированные турниры, которые должны пройти в РоSSии, не отменят, если нет возможности их перенести без серьезных финансовых потерь.

Отметим, что WADA требовало четырехлетних санкций, но CAS дал два года бана.