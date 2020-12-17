Суд запретил кремировать тело Марадоны. Футбол

Наследство наложило отпечаток на процедуру похорон легендарного футболиста.

Суд запретил кремировать тело Марадоны
Дієго Марадона
Фото: francefootball.fr

Тело покойного великого футболиста Диего Марадоны "необходимо сохранить" на случай, если его ДНК понадобится в деле об установлении отцовства, сообщает Reuters.

Такое постановление вынес Национальный суд первой инстанции Аргентины.

Хотя адвокат Марадоны ранее сообщал агентству, что образцы ДНК уже существуют, суд постановил, что тело бывшего игрока "Бока Хуниорс" и "Наполи" не должно быть кремировано в ближайшее время.

Наследство Марадоны оспаривают пять признанных детей и несколько непризнанных.

Напомним, экс-футболист умер 25-го ноября от сердечного приступа.

Ранее сообщалось, что Марадона завещал бальзамировать свое тело.

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