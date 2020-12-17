УАФ открыла дело на футболистов из-за выступления за сборную "ДНР"

Футболистам грозит длительная дисквалификация.

УАФ открыла дело на футболистов из-за выступления за сборную "ДНР"
УАФ
Фото: уаф

Украинская ассоциация футбола (УАФ) открыла дело на девятерых украинских футболистов, сыгравших за сборную "ДНР", об этом сообщает официальный сайт организации.

Комитет по этике и честной игре получил информацию от Службы безопасности Украины об участии украинских игроков в товарищеском матче сборной т.н. "ДНР" против сборной Республики Абхазия. Поединок состоялся 25 сентября в Сухуми.

УАФ требует от украинцев, которые приняли участие в этом поединке, письменных объяснений.

Отмечено, что в матче сыграли Станислав Гарненко, Евгений Федотов, Артем Пархоменко, Евгений Охмат, Савелий Томазов, Ярослав Махно, Андрей Лагода, Артем Бессалов и Владислав Фролов.

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