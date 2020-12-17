Владелец "Ингульца" назвал предвзятым решение УАФ засчитать его команде техническое поражение в матче с "Шахтером". Футбол

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк раскритиковал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола (УАФ) засчитать его команде техническое поражение (0:3) в матче с "Шахтером", заявив, что такая ситуация была спланирована заранее.

"Объясняю еще раз: это решение КДК было спланировано уже заранее. Еще тогда было понятно, что "Шахтер" не собирается играть в Кропивницком. Много вопросов, почему еще в восемь вечера за день до матча нам сказали, что "Шахтер" играть не будет. Очень много вопросов", - заявил владелец команды в интервью Meta-ratings.com.ua.

"Зачем таким способом "Шахтер" идет к чемпионству? Да он его не завоюет. Боженька не фраер, он все видит, все расставит по своим местам", - отметил Поворознюк.