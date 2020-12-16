Головкин для фильма поспарринговал с Роналду

Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) накануне очередной защиты титула опубликовал в Instagram трейлер к документальному фильму "Параллельные миры" от DAZN, главными героями которого стал он вместе с Криштиану Роналду.

В опубликованном ролике GGG провел для игрока "Ювентуса" своеобразный профессиональный ликбез.

На вопрос Головкина, смог ли бы он стать боксером, CR7 откровенно признался, что вряд ли.

"Я сомневаюсь в этом.

Обстоятельства, в которых ты растешь, сказываются на твоем характере и твоей личности. Мы родились обычными людьми, небогатыми. Поэтому приходится бороться за свою жизнь", - отметил Криштиану.

Напомним, Головкин в ночь на субботу проведет первую защиту пояса, завоеванного в противостоянии с украинцем Сергеем Деревянченко. Соперником 38-летнего казахстанца будет поляк Камиль Шеремета.