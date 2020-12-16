Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию УАФ на решение о техническом поражении Украины в матче со Швейцарией. Футбол

Дата рассмотрения дела пока неизвестна.

Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию УАФ на решение о техническом поражении Украины в матче со Швейцарией
CAS
Фото: УАФ

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на своем официальном сайте подтвердил, что принял к рассмотрению апелляцию Украинской ассоциации футбола (УАФ) на решение присудить сборной Украины техническое поражение (0:3) в матче со Швейцарией в Лиге наций.

Пока неизвестно, когда рассмотрят дело.

Напомним, УЕФА присудил техническое поражение сборной Украины в матче со Швейцарией в 6-м туре Лиги наций из-за коронавируса в составе нашей сборной и невозможности выставить в срок новый состав.

Главный врач Люцерна поместил команду Андрея Шевченко на карантин, и матч не состоялся.

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