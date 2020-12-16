Вингер "Шахтера" Соломон заинтересовал два клуба Английской премьер-лиги. Футбол

Израильтянин может перебраться на Туманный Альбион уже в зимнюю кампанию.

Вингер "Шахтера" Манор Соломон попал в сферу интересов двух клубов Английской премьер-лиги - "Арсенала" и "Лидса", сообщает Onlinegooner.com.

По сведениям издания, главный тренер лондонцев Микель Артета намерен усилить атаку команды в январе, поэтому руководство "Арсенала" может рассмотреть вариант с израильтянином.

Отмечается, что 21-летний футболист попал на радары "канониров" в прошлом месяце, когда забил единственный гол в матче группового этапа Лиги наций между сборными Израиля и Шотландии.

Вступить с "Арсеналом" в борьбу за полузащитника может "Лидс".

Вместе с тем лондонский клуб активно интересуется форвардом "Боруссии" М Маркусом Тюрамом.

Добавим, что подписать Соломона хотела "Аталанта", но "Шахтер" отклонил предложение итальянцев на 20 млн евро.

В этом сезоне израильтянин сыграл в 17 матчах "Шахтера" во всех турнирах, забил 5 голов и отдал результативную передачу.