Известно, как распределят рекордное госфинансирование спорта в 2021 году

По сравнению с 2020 годом финансирование спорта возрастет в 1,5 раза.

Известно, как распределят рекордное госфинансирование спорта в 2021 году
Фото: xsport.ua

Накануне парламент одобрил бюджет на 2021 год - "за" проголосовали 289 народных депутатов.

На развитие спорта, молодежной политики и национально-патриотического воспитания выделено 7,76 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем было выделено на текущий год. Эта сумма станет рекордной в истории госфинансирования.

"Это большой позитив, что в проект Государственного бюджета на 2021 год министерству по многим направлениям расходов, в пределах бюджетных программ, потребность в средствах обеспечена на 100%. Тем более, что следующий год станет олимпийским. Мы должны полностью обеспечить потребности наших спортсменов, чтобы они смогли показать лучшие результаты", - цитирует министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта xsport.ua.

Распределение бюджета на Министерство молодежи и спорта по направлениям:

  • Реализация молодежной политики и национально-патриотическое воспитание - 75,2 млн грн;
  • Развитие научных исследований и спортивной медицины - 42,9 млн грн;
  • Подготовка и участие украинских спортсменов в летних Олимпийских, Паралимпийских, Дефлимпийских играх в 2021 году, подготовка к зимним Олимпийским и Паралимпийским играм - 2,8 миллиарда грн;
  • Спорт лиц с инвалидностью - 777,2 млн грн;
  • Развитие физической культуры и спорта высших достижений - 2,4 млрд грн;
  • Спортивная инфраструктура - 1,6 млрд грн.

Напомним, в 2020 году бюджет спорта составил 5,4 млрд гривен, из которых 1,4 млрд было заложено на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, перенесенных на 2021 год.

В 2019-м спорт получил из бюджета 3,89 млрд гривен, а 2018 - 2,806 млрд.

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