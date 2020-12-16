Ультрас "Динамо" заявили, что клуб сейчас приносит больше позора, чем положительных эмоций

Несмотря на довольно успешное завершение "Динамо" евросезона-2020 года, ультрас команды снова жестко высказали свое мнение о том, что происходит в лагере "бело-синих".

"Год назад на выезде в Чернигове произошло важное событие для нашего движения.

Тогда мы были обеспокоены уровнем игры клуба и особенно уровнем организации управленческих процессов и проявлениями коллаборационизма, которые были причастны к "Динамо", - написали ультрас "Динамо" WBC на своей странице в Facebook.

"У нас было короткое, но вполне понятное послание братьям Суркисам. Но адресаты, к сожалению, послание не поняли, зато собрали так называемых болельщиков "Динамо" на проплаченный митинг под НБУ с целью возвращения так называемых вкладов братьев Суркисов в "ПриватБанке".

И в очередной раз все увидели, как используется славное имя "Динамо" в личных интересах", - отметили в фандвижении.

"Потом были полгода уже привычных провальных результатов, сомнительных трансферов, стыдно -23 балла от первого места.

Вершиной же стало назначение извечного соперника Луческу, для которого Украина и РоSSия - это одна страна и Лобановский не приличный тренер. А позже регулярное посещение стадиона во время пандемии представителями прокремлевских партий и заявления о заказных акциях от ультрас.

Как бы это было ни печально признавать, но клуб "Динамо" сейчас приносит больше позора, чем положительных эмоций.

Наше послание годичной давности до сих пор остается актуальным", - подытожили фанаты.