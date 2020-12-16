Усик согласился, чтобы Джошуа провел бой с Пулевым, но при одном условии

Александр Красюк рассказал о закулисных переговорах.

Усик согласился, чтобы Джошуа провел бой с Пулевым, но при одном условии
Олександр Усик
Фото: Fightnews.info

Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в крузервейте Александра Усика Александр Красюк прокомментировал позицию президента WBO Пако Валькарселя относительно возможного боя Энтони Джошуа с украинцем.

Накануне Валькарсель заявил, что его организация не намерена предоставлять владельцу пояса в супертяжелом весе Джошуа еще одну отсрочку в защите своего титула ради боя с Тайсоном Фьюри.

"Прошло достаточно времени с тех пор, как Усик был объявлен обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе. Это было 16-18 месяцев назад. С тех пор многое произошло. Во-первых, Джошуа и Руис провели второй бой. Затем мы должны были подраться с Эй Джеем, но Пулев тоже стоял в очереди, так что мы провели переговоры, и Усик согласился, чтобы сначала состоялся этот бой, но при условии, что он потом подерется с победителем", - цитирует Красюка Fightnews.info.

"Это были не просто разговоры, а официальная позиция промоутеров и санкционирующих органов. Теперь Пако Валькарсель требует выполнения обязательств. Я думаю, что это справедливо. Обязательные защиты - это то, что помогает этому виду спорта быть честным", - отметил промоутер.

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