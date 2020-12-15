"Динамо" и "Шахтер" попали в антирейтинг Лиги чемпионов

Два украинских гранда - одни из худших по атакующим действиям.

"Динамо" и "Шахтер" попали в антирейтинг Лиги чемпионов
Особливого приводу радіти у Каштру і Луческу не повинно бути
Фото: shakhtar.com

Чемпион Украины "Шахтер" и вице-чемпион "Динамо" вошли в число худших команд группового этапа Лиги чемпионов с атакующими показателям, сообщает zbirna.com.

Из 32-х команд, принявших участие в данной стадии турнира, "Динамо" заняло тридцать первое место по общему количеству проведенных атак - 67, а "Шахтер" и вовсе последний с показателем 61. Лидируют здесь "Аякс" и "Бавария", у которых по 91 атаке. Немного отстали от них "Зальцбург" и "Мидтьюлланд" (89).

Не намного лучше обстоят дела у украинских грандов с ударами по воротам. И "Динамо", и "Шахтер" в среднем за матч наносили всего 6,5 ударов, что соответствует 30-й позиции. На первом месте по этому показателю находится "Барселона" (18,2), за ней "Зальцбург" (16,2) и "Бавария" (15,5).

По количеству успешных обводок "Динамо" - худшая команда - только 14, а у "Шахтера" - 25 и четырнадцатое место. Больше всех у "Реала" - 37.

По владению мячом подопечные Луиша Каштру заняли двадцать четвёртое место с показателем - 25:44, а у подопечных Мирчи Луческу - 25:11 и 26-я строчка.

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