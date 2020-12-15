Суркис рассказал о зимней трансферной политике "Динамо". Футбол

Президент "Динамо" Игорь Суркис провел встречу с главным тренером Мирчей Луческу, на которой обсудил потенциальных зимних новичков, сообщает официальный сайт вице-чемпионов Украины.

При этом Суркис не назвал фамилий, однако подтвердил, что клубу интересны защитник, хавбек и форвард.

"О трансферной политике - Мирча Луческу сказал очень точную и правильную фразу: "Если хотите результатов прямо сейчас, то надо усиливать команду. Если готовы подождать, то ждать придется год", - цитирует своего президента пресс-служба клуба.

"Но так устроены люди, и руководство клуба, и болельщики, все хотят результата здесь и сейчас. Поэтому мы сошлись на том, что те позиции, которые требуют усиления, мы будем усиливать. Работа в этом направлении ведется активно, задействована селекционная служба, и мы приложим все усилия, чтобы наша команда вышла на новый качественный уровень.

Но сразу хочу сказать, что покупать игроков для количества мы точно не будем. У нас много талантливой молодежи, и нет смысла брать футболистов, которые прямо сейчас не сделают "Динамо" лучшим", - отметил Суркис.

При этом президент "Динамо" подтвердил, что селекционная служба объективно не обращала внимания на рынок Южной Америки.

"Ситуация сложилась так, что американский вектор селекции в "Динамо" не сработал. Представители Бразилии не приживаются так, как, например, в "Шахтере", где их целая диаспора и созданы все условия под них. Но у нас есть другие козыри, другие сильные кадровые возможности - это наша школа. В составе нашей команды играет много воспитанников клубной школы, они уже доросли и до национальной сборной, даже если принимать во внимание обстоятельства их дебюта", - подчеркнул президент "Динамо".

"Важно, чтобы наша молодежь не останавливалась в своем развитии, продолжала прогрессировать и расти. Забарный, Попов, уже как старожил команды в 21 год, Миколенко, по-новому раскрылся Шапаренко. Виктор Цыганков в начале сезона из-за травмы не мог показать себя, а потом вышел на свой привычный уровень и забил 10 голов в первой части сезона, хотя это еще далеко не лучший его футбол. Я сказал бы, что он показывает процентов 60 своего потенциала", - подытожил Суркис.