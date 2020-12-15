Стал известен новый, интересный поворот в саге о чемпионском бое Усика в хэвивейте

Украинец все же будет биться за пояс WBO.

Стал известен новый, интересный поворот в саге о чемпионском бое Усика в хэвивейте
Олександр Усик і Едді Гірн
Фото: Matchroom Boxing

Бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик (18-0, 13 КО) свой следующий бой может провести за вакантный титул чемпиона WBO в хэвивейте - через две недели после мегафайта между чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО) и обладателем титулов WBA, IBF, WBO и IBО Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

Такое предложение украинцу намерен сделать президент Matchroom Boxing Эдди Хирн, который является сопромоутером Усика и промоутером Джошуа, сообщает Boxing Scene.

При этом издание отмечает, что после боя соотечественников Джошуа-Фьюри победитель этого поединка, который аккумулирует все чемпионские пояса в супертяжелом весе, обязан будет пояс WBO вернуть организации.

Этот пункт должны прописать в контракте боя Джошуа-Фьюри.

Предварительные переговоры между Хирном и промоутером Фьюри Бобом Арумом уже прошли, согласованы гонорары боксеров на этот поединок (50 на 50) с автоматическим условием реванша. Хирн сказал, что конец мая 2021-го будет идеальным временем для проведения боя.

Поэтому в начале июня Усик может завоевать свой первый чемпионский пояс в супертяжелом весе.

Добавим, что оппонентом Усика может стать британец Джо Джойс (12-0, 11 КО) или экс-чемпион мира в хэвивейте Джозеф Паркер (27-2, 21 КО).

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