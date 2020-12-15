Федерация бокса Украины поддержала россиянина Кремлева на пост президента AIBA

12 декабря состоялось онлайн-заседание Конгресса Международной боксерской Ассоциации (АІВА), по результатам которого президентом AIBA на следующие четыре года был избран генсек Федерации бокса РоSSии Умар Кремлев.

Исполнительный директор Федерации бокса Украины (ФБУ) Донатас Пискун подтвердил, что на прошлом конгрессе Украина поддержала кандидатуру Кремлева.

Кроме того, функционер дал разъяснения пресс-службе ФБУ относительно позиции украинской стороны на этих выборах.

"За последние два дня пришлось прочитать много слухов и даже обвинений в адрес ФБУ. Пока могу подтвердить то, что ФБУ действительно поддержала на выборах президента AIBA Умара Кремлева. Кто-то воспринял это решение Федерации нормально, таких людей подавляющее большинство, а кто-то начал искать здесь политическую составляющую. На мой взгляд, зря. Ведь мы руководствовались исключительно интересами нашего вида спорта, переживающего сейчас непростой период", - отметил Пискун.

"За последние годы, когда Международной боксерской Ассоциацией руководили другие люди, в организации накопились многомиллионные долги. Также у AIBA сложились очень непростые отношения с Международным олимпийским комитетом. Все это, а также последнее решение МОК о сокращении весовых категорий в мужских соревнованиях на Олимпийских играх- 2024, вызвало серьезную озабоченность и требовало решительных шагов", - подчеркнул функционер.

"Умар Кремлев представил боксерской общественности четкий план погашения задолженности и реальную программу развития, которая стала наиболее эффективной и уместной для большинства стран мира. Как результат - за него отдали свои голоса 86 национальных федераций. Они представляют совершенно разные страны из разных уголков мира", - заявил генсек федерации.

"Возможно, у кого-то складывается впечатление, что Кремлев - слишком одиозная личность, но, повторюсь, мы поверили не слухам, а четкой программе кандидата, в которой большая роль была уделена налаживанию отношений с МОК, а главное - возвращению в мужские олимпийские соревнования весовой категории, которую забрали, на наш взгляд, безосновательно.

Также стоит отметить, что сразу после выборов мы проголосовали и за новую Конституцию AIBA, которая соответствует всем рекомендациям МОК. Это, в свою очередь, важный шаг для начала нормальных взаимоотношений с Международным Олимпийским комитетом", - подытожил Пискун.