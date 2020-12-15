France Football полностью сформировало состав символической сборной мира всех времен. Футбол

Не хватало только нападающих.

Авторитетное французское издание France Football, которое в этом году впервые не определяет обладателя "Золотого мяча", полностью укомплектовало символическую сборную мира всех времен.

В итоге лучшими фланговыми нападающими признаны аргентинец Лионель Месси

Фото: francefootball.fr
и португалец Криштиану Роналду,
Фото: francefootball.fr
а лучшим наконечником копья признали Роналдо, "заостренного из бразильской стали".
Фото: francefootball.fr

Таким образом, сборная мира приобрела следующий вид:

Фото: francefootball.fr

Голкипер - Лев Яшин (СССР);

Защитники - Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия) и Кафу (Бразилия);

Центральные полузащитники - Лотар Маттеус (Германия) и Хави (Испания);

Атакующие полузащитники - Диего Марадона (Аргентина) и Пеле (Бразилия);

Нападающие - Криштиану Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина) и Роналдо (Бразилия).

Во второй состав всех времен вошли Джанлуиджи Буффон (Италия) - Роберто Карлос и Карлос Альберто (оба - Бразилия), Франко Барези (Италия) - Альфредо Ди Стефано (Аргентина), Франк Райкард (Нидерланды), Андреа Пирло (Италия) и Зинедин Зидан (Франция) - Роналдиньо и Гарринча (оба - Бразилия), Йохан Кройф (Нидерланды).

В третью сборную попали Мануэль Нойер (Германия) - Пауль Брайтнер и Филипп Лам (оба - Германия), Серхио Рамос (Испания) - Андрес Иньеста (Испания), Диди (Бразилия), Йохан Нескенс (Нидерланды) и Мишель Платини (Франция) - Тьерри Анри (Франция), Марко ван Бастен (Нидерланды) и Джордж Бест (Северная Ирландия).

Так что национальное разделение 33 лучших выглядит так:

  • Бразилия - 8 футболистов
  • Германия - 5
  • Италия и Нидерланды - 4
  • Аргентина, Испания и Франция - 3
  • Португалия, СССР и Северная Ирландия - 1

Всего на попадание в команду было 90 претендентов, среди которых и экс-форвард киевского "Динамо" и сборной СССР Олег Блохин.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионовОпределились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
Джошуа и Пулев провели дуэль взглядовДжошуа и Пулев провели дуэль взглядов
В 1/8 финала Лиги чемпионов осталось лишь 4 вакансииВ 1/8 финала Лиги чемпионов осталось лишь 4 вакансии
Ферстаппен выиграл последнюю в сезоне Формулы-1 квалификациюФерстаппен выиграл последнюю в сезоне Формулы-1 квалификацию
Украинский голкипер претендует на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионовУкраинский голкипер претендует на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионов
Блок рекламы


Похожие новости
Суркис рассказал о зимней трансферной политике "Динамо". ФутболСуркис рассказал о зимней трансферной политике "Динамо". Футбол
Пеле и Марадона признаны France Football лучшими атакующими игроками всех времен. ФутболПеле и Марадона признаны France Football лучшими атакующими игроками всех времен. Футбол
France Football признал Льва Яшина лучшим вратарем всех временFrance Football признал Льва Яшина лучшим вратарем всех времен
France Football назвал двух лучших центральных полузащитников всех временFrance Football назвал двух лучших центральных полузащитников всех времен
Руководство "Барселоны" урезало зарплату футболистам на 172 млн евроРуководство "Барселоны" урезало зарплату футболистам на 172 млн евро
Триумфом Франции и фиаско Украины завершилась мужская гонка преследования в Кубке мира по биатлонуТриумфом Франции и фиаско Украины завершилась мужская гонка преследования в Кубке мира по биатлону
Норвегия выиграла женскую биатлонную эстафету на этапе Кубка мира в ХохфильценеНорвегия выиграла женскую биатлонную эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Украинские биатлонисты провалили спринтерскую гонку этапа Кубка мира в ХохфильценеУкраинские биатлонисты провалили спринтерскую гонку этапа Кубка мира в Хохфильцене
Сенсационной победой Алимбековой завершилась женская биатлонная спринтерская гонка на этапе Кубка мираСенсационной победой Алимбековой завершилась женская биатлонная спринтерская гонка на этапе Кубка мира
Вице-президент УАФ заявил, когда нужно ждать результатов апелляции CAS на матч Швейцария - Украина. ФутболВице-президент УАФ заявил, когда нужно ждать результатов апелляции CAS на матч Швейцария - Украина. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости