France Football полностью сформировало состав символической сборной мира всех времен. Футбол

Не хватало только нападающих.

Авторитетное французское издание France Football, которое в этом году впервые не определяет обладателя "Золотого мяча", полностью укомплектовало символическую сборную мира всех времен.

В итоге лучшими фланговыми нападающими признаны аргентинец Лионель Месси

Фото: francefootball.fr

Фото: francefootball.fr

Фото: francefootball.fr

и португалец Криштиану Роналду а лучшим наконечником копья признали Роналдо , "заостренного из бразильской стали".

Таким образом, сборная мира приобрела следующий вид:

Фото: francefootball.fr

Голкипер - Лев Яшин (СССР);

Защитники - Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия) и Кафу (Бразилия);

Центральные полузащитники - Лотар Маттеус (Германия) и Хави (Испания);

Атакующие полузащитники - Диего Марадона (Аргентина) и Пеле (Бразилия);

Нападающие - Криштиану Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина) и Роналдо (Бразилия).

Во второй состав всех времен вошли Джанлуиджи Буффон (Италия) - Роберто Карлос и Карлос Альберто (оба - Бразилия), Франко Барези (Италия) - Альфредо Ди Стефано (Аргентина), Франк Райкард (Нидерланды), Андреа Пирло (Италия) и Зинедин Зидан (Франция) - Роналдиньо и Гарринча (оба - Бразилия), Йохан Кройф (Нидерланды).

В третью сборную попали Мануэль Нойер (Германия) - Пауль Брайтнер и Филипп Лам (оба - Германия), Серхио Рамос (Испания) - Андрес Иньеста (Испания), Диди (Бразилия), Йохан Нескенс (Нидерланды) и Мишель Платини (Франция) - Тьерри Анри (Франция), Марко ван Бастен (Нидерланды) и Джордж Бест (Северная Ирландия).

Так что национальное разделение 33 лучших выглядит так:

Бразилия - 8 футболистов

- 8 футболистов Германия - 5

- 5 Италия и Нидерланды - 4

- 4 Аргентина, Испания и Франция - 3

- 3 Португалия, СССР и Северная Ирландия - 1