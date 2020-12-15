France Football полностью сформировало состав символической сборной мира всех времен. Футбол
Не хватало только нападающих.
Авторитетное французское издание France Football, которое в этом году впервые не определяет обладателя "Золотого мяча", полностью укомплектовало символическую сборную мира всех времен.
В итоге лучшими фланговыми нападающими признаны аргентинец Лионель Месси
Таким образом, сборная мира приобрела следующий вид:
Голкипер - Лев Яшин (СССР);
Защитники - Паоло Мальдини (Италия), Франц Беккенбауэр (Германия) и Кафу (Бразилия);
Центральные полузащитники - Лотар Маттеус (Германия) и Хави (Испания);
Атакующие полузащитники - Диего Марадона (Аргентина) и Пеле (Бразилия);
Нападающие - Криштиану Роналду (Португалия), Лионель Месси (Аргентина) и Роналдо (Бразилия).
Во второй состав всех времен вошли Джанлуиджи Буффон (Италия) - Роберто Карлос и Карлос Альберто (оба - Бразилия), Франко Барези (Италия) - Альфредо Ди Стефано (Аргентина), Франк Райкард (Нидерланды), Андреа Пирло (Италия) и Зинедин Зидан (Франция) - Роналдиньо и Гарринча (оба - Бразилия), Йохан Кройф (Нидерланды).
В третью сборную попали Мануэль Нойер (Германия) - Пауль Брайтнер и Филипп Лам (оба - Германия), Серхио Рамос (Испания) - Андрес Иньеста (Испания), Диди (Бразилия), Йохан Нескенс (Нидерланды) и Мишель Платини (Франция) - Тьерри Анри (Франция), Марко ван Бастен (Нидерланды) и Джордж Бест (Северная Ирландия).
Так что национальное разделение 33 лучших выглядит так:
- Бразилия - 8 футболистов
- Германия - 5
- Италия и Нидерланды - 4
- Аргентина, Испания и Франция - 3
- Португалия, СССР и Северная Ирландия - 1
Всего на попадание в команду было 90 претендентов, среди которых и экс-форвард киевского "Динамо" и сборной СССР Олег Блохин.