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2020-12-15
Пеле и Марадона признаны France Football лучшими атакующими игроками всех времен. Футбол
Им оппонировали Зинедин Зидан, Ди Стефано, Мишель Платини, Сократис, Бобби Чарльтон и Франческо Тотти.
Авторитетное французское издание France Football определило лучших игроков атаки всех времен.
Фото: francefootball.fr
"Король футбола", единственный 3-кратный чемпион мира Пеле и аргентинская легенда, чемпион мира -1986 Диего Марадона выиграли своеобразный кастинг.
Фото: francefootball.fr
А конкурс был жестким. Среди номинантов, в частности, фамилии Зинедина Зидана, Ди Стефано, Мишеля Платини, Сократиса, Бобби Чарльтона и Франческо Тотти.
Издание определяло победителя с помощью голосования.
Ранее французское издание признало советского голкипера Льва Яшина лучшим вратарем всех времен, а Франца Беккенбауэра, Паоло Мальдини и Кафу - лучше защитниками всех времен.