Пеле и Марадона признаны France Football лучшими атакующими игроками всех времен. Футбол

Им оппонировали Зинедин Зидан, Ди Стефано, Мишель Платини, Сократис, Бобби Чарльтон и Франческо Тотти.

Авторитетное французское издание France Football определило лучших игроков атаки всех времен.

Фото: francefootball.fr

"Король футбола", единственный 3-кратный чемпион мира Пеле и аргентинская легенда, чемпион мира -1986 Диего Марадона выиграли своеобразный кастинг.

Фото: francefootball.fr

А конкурс был жестким. Среди номинантов, в частности, фамилии Зинедина Зидана, Ди Стефано, Мишеля Платини, Сократиса, Бобби Чарльтона и Франческо Тотти.

Издание определяло победителя с помощью голосования.

Ранее французское издание признало советского голкипера Льва Яшина лучшим вратарем всех времен, а Франца Беккенбауэра, Паоло Мальдини и Кафу - лучше защитниками всех времен.