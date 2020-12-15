France Football признал Льва Яшина лучшим вратарем всех времен

Фото: championat.com Лев Яшин

Авторитетное французское издание France Football признало советского голкипера Льва Яшина лучшим вратарем всех времен, говорится на официальном сайте издания.

Победителя определяли голосованием. Издание опросило 177 журналистов ведущих мировых СМИ .

Вместе с Яшиным в число претендентов на звание лучшего голкипера попали Гордон Бэнкс (Англия), Джанлуиджи Буффон и Дино Дзофф (оба - Италия), Икер Касильяс (Испания), Зепп Майер и Нойер (оба - Германия), Томас Нконо (Камерун), Петер Шмейхель (Дания) и Эдвин ван дер Сар (Голландия).

? ?? Lev Yachine is elected by our 140 journalists jury as best goalkeeper of all time ! #BOdreamteam pic.twitter.com/OeWjYClQXe — France Football (@francefootball) December 14, 2020