France Football признал Льва Яшина лучшим вратарем всех времен

Издание сделало свой выбор.

Лев Яшин
Фото: championat.com
Лев Яшин

Авторитетное французское издание France Football признало советского голкипера Льва Яшина лучшим вратарем всех времен, говорится на официальном сайте издания.

Победителя определяли голосованием. Издание опросило 177 журналистов ведущих мировых СМИ.

Вместе с Яшиным в число претендентов на звание лучшего голкипера попали Гордон Бэнкс (Англия), Джанлуиджи Буффон и Дино Дзофф (оба - Италия), Икер Касильяс (Испания), Зепп Майер и Нойер (оба - Германия), Томас Нконо (Камерун), Петер Шмейхель (Дания) и Эдвин ван дер Сар (Голландия).

? ?? Lev Yachine is elected by our 140 journalists jury as best goalkeeper of all time ! #BOdreamteam pic.twitter.com/OeWjYClQXe

— France Football (@francefootball) December 14, 2020

Яшин в течение карьеры защищал цвета московского "Динамо". В сборную СССР вызывался с 1954 по 1970 год. Стал чемпионом Европы 1960 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионовОпределились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
Джошуа и Пулев провели дуэль взглядовДжошуа и Пулев провели дуэль взглядов
В 1/8 финала Лиги чемпионов осталось лишь 4 вакансииВ 1/8 финала Лиги чемпионов осталось лишь 4 вакансии
Ферстаппен выиграл последнюю в сезоне Формулы-1 квалификациюФерстаппен выиграл последнюю в сезоне Формулы-1 квалификацию
Украинский голкипер претендует на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионовУкраинский голкипер претендует на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионов
Блок рекламы


Похожие новости
France Football полностью сформировало состав символической сборной мира всех времен. ФутболFrance Football полностью сформировало состав символической сборной мира всех времен. Футбол
Пеле и Марадона признаны France Football лучшими атакующими игроками всех времен. ФутболПеле и Марадона признаны France Football лучшими атакующими игроками всех времен. Футбол
France Football назвал двух лучших центральных полузащитников всех временFrance Football назвал двух лучших центральных полузащитников всех времен
Пилот Формулы-1 признался, что спасло ему жизнь во вчерашней гонкеПилот Формулы-1 признался, что спасло ему жизнь во вчерашней гонке
Мяч игрока "Манчестер Юнайтед" признан лучшим голом недели в Лиге чемпионовМяч игрока "Манчестер Юнайтед" признан лучшим голом недели в Лиге чемпионов
Хэмилтон признался, что он всегда был фанатом "Феррари"Хэмилтон признался, что он всегда был фанатом "Феррари"
Экс-форвард "Шахтера" стал лучшим бомбардиром в истории сборной БоливииЭкс-форвард "Шахтера" стал лучшим бомбардиром в истории сборной Боливии
Холанд стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги нацийХоланд стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги наций
Стали известны составы всех групп Евро-2020. ФутболСтали известны составы всех групп Евро-2020. Футбол
В Мариуполе открыли современную ледовую арену Mariupol Ice Center. В Мариуполе открыли современную ледовую арену Mariupol Ice Center.
Последние новости
Подгружаем последние новости