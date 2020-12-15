France Football назвал двух лучших центральных полузащитников всех времен

Лотар Маттеус и Хави.

Авторитетное французское издание France Football определило лучших игроков центрального звена поля.

Фото: francefootball.fr

Это испано-немецкий дуэт Хави-Лотар Маттеус.

Фото: francefootball.fr

Издание определяло победителя с помощью голосования.

Ранее французское издание признало советского голкипера Льва Яшина лучшим вратарем всех времен, Франца Беккенбауэра, Паоло Мальдини и Кафу - лучше защитниками всех времен, а Пеле и Диего Марадону - лучшими игроками атаки.

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