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2020-12-15
France Football назвал двух лучших центральных полузащитников всех времен
Лотар Маттеус и Хави.
Авторитетное французское издание France Football определило лучших игроков центрального звена поля.
Фото: francefootball.fr
Это испано-немецкий дуэт Хави-Лотар Маттеус.
Фото: francefootball.fr
Издание определяло победителя с помощью голосования.
Ранее французское издание признало советского голкипера Льва Яшина лучшим вратарем всех времен, Франца Беккенбауэра, Паоло Мальдини и Кафу - лучше защитниками всех времен, а Пеле и Диего Марадону - лучшими игроками атаки.