Украинскую легкоатлетку дисквалифицировали на четыре года за допинг

Виктория Хапилина на ближайшую перспективу оказалась вне спорта.

Украинскую легкоатлетку дисквалифицировали на четыре года за допинг
Вікторія Хапіліна
Фото: Mltpl.City

Украинскую бегунью на марафонские дистанции Викторию Хапилину дисквалифицировали на четыре года за употребление запрещенных веществ, сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.

В анализах спортсменки, взятых после победы на Софийском марафоне, обнаружены следы использования эритропоэтина.

Отметим, спортсменка из Мелитополя выиграла Софийский марафон с рекордным для соревнований временем - 2:27.29.

Дисквалификация отсчитывается со дня проведения марафона - 11 октября 2020 года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионовОпределились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов
Джошуа и Пулев провели дуэль взглядовДжошуа и Пулев провели дуэль взглядов
В 1/8 финала Лиги чемпионов осталось лишь 4 вакансииВ 1/8 финала Лиги чемпионов осталось лишь 4 вакансии
Ферстаппен выиграл последнюю в сезоне Формулы-1 квалификациюФерстаппен выиграл последнюю в сезоне Формулы-1 квалификацию
Украинский голкипер претендует на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионовУкраинский голкипер претендует на звание лучшего игрока тура в Лиге чемпионов
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийская многократная олимпийская чемпионка заявила, что употребляла допингРоSSийская многократная олимпийская чемпионка заявила, что употребляла допинг
WTA определила автора лучшего удара и лучший матч годаWTA определила автора лучшего удара и лучший матч года
Свитолина получила награду "Спортсменка года" по версии журнала CosmopolitanСвитолина получила награду "Спортсменка года" по версии журнала Cosmopolitan
УЕФА назвал претендентов на попадание в команду года. ФутболУЕФА назвал претендентов на попадание в команду года. Футбол
ФИФА объявила номинантов на звание лучшего тренера годаФИФА объявила номинантов на звание лучшего тренера года
Определились два заключительных участника "Финала четырех" Лиги нацийОпределились два заключительных участника "Финала четырех" Лиги наций
Сенат США принял "закон Родченкова", позволяющий судить иностранных спортсменов за применение допингаСенат США принял "закон Родченкова", позволяющий судить иностранных спортсменов за применение допинга
Джокович повторил рекорд Сампраса, став в шестой раз первой ракеткой мира по итогам годаДжокович повторил рекорд Сампраса, став в шестой раз первой ракеткой мира по итогам года
В Кубке Дании был забит гол, который наверняка будет претендовать на гол года
Антидопинговая панель CAS аннулировала победы роSSийского биатлониста на двух ОлимпиадахАнтидопинговая панель CAS аннулировала победы роSSийского биатлониста на двух Олимпиадах
Последние новости
Подгружаем последние новости