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2020-12-15
Украинскую легкоатлетку дисквалифицировали на четыре года за допинг
Виктория Хапилина на ближайшую перспективу оказалась вне спорта.
Вікторія Хапіліна
Фото: Mltpl.City
Украинскую бегунью на марафонские дистанции Викторию Хапилину дисквалифицировали на четыре года за употребление запрещенных веществ, сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.
В анализах спортсменки, взятых после победы на Софийском марафоне, обнаружены следы использования эритропоэтина.
Отметим, спортсменка из Мелитополя выиграла Софийский марафон с рекордным для соревнований временем - 2:27.29.
Дисквалификация отсчитывается со дня проведения марафона - 11 октября 2020 года.