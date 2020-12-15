Украинскую легкоатлетку дисквалифицировали на четыре года за допинг

Украинскую бегунью на марафонские дистанции Викторию Хапилину дисквалифицировали на четыре года за употребление запрещенных веществ, сообщает пресс-служба независимого легкоатлетического органа Athletics Integrity Unit.

В анализах спортсменки, взятых после победы на Софийском марафоне, обнаружены следы использования эритропоэтина.

Отметим, спортсменка из Мелитополя выиграла Софийский марафон с рекордным для соревнований временем - 2:27.29.

Дисквалификация отсчитывается со дня проведения марафона - 11 октября 2020 года.