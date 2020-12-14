Промоутер Усика рассказал, когда планируется чемпионский бой против Джошуа

Весна следующего года

Промоутер Усика рассказал, когда планируется чемпионский бой против Джошуа
Олександр Усик і Олександр Красюк
Фото: ringside24.com

Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 12 КО) Александр Красюк в интервью Sky Sports поделился планами на предстоящий поединок его клиента против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

По словам Красюка, этот бой планируется на весну 2021 года.

"Мой прогноз, план и наша стратегия - бой против ЕJ в апреле или мае 2021 года. У WBO есть право принудить Джошуа к обязательной защите своего титула. Все хотят увидеть бой Энтони с Фьюри, но я не думаю, что этот поединок скоро произойдет", - сообщил Красюк.

"Я еще не обсуждал с Усиком бой Джошуа проти Пулева, однако Энтони выглядел убедительно", - отметил промоутер.

В свою очередь, промоутеры Джошуа и Фьюри Эдди Хирн и Боб Арум соответственно намерены уже вскоре организовать бой своих клиентов за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

При этом стороны уже согласовали основные условия поединка.

Добавим, что Усик отказывается от денежной компенсации ради поединка с Джошуа.

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