Промоутер Усика рассказал, когда планируется чемпионский бой против Джошуа

Промоутер бывшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александра Усика (15-0, 12 КО) Александр Красюк в интервью Sky Sports поделился планами на предстоящий поединок его клиента против чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

По словам Красюка, этот бой планируется на весну 2021 года.

"Мой прогноз, план и наша стратегия - бой против ЕJ в апреле или мае 2021 года. У WBO есть право принудить Джошуа к обязательной защите своего титула. Все хотят увидеть бой Энтони с Фьюри, но я не думаю, что этот поединок скоро произойдет", - сообщил Красюк.

"Я еще не обсуждал с Усиком бой Джошуа проти Пулева, однако Энтони выглядел убедительно", - отметил промоутер.

В свою очередь, промоутеры Джошуа и Фьюри Эдди Хирн и Боб Арум соответственно намерены уже вскоре организовать бой своих клиентов за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

При этом стороны уже согласовали основные условия поединка.

Добавим, что Усик отказывается от денежной компенсации ради поединка с Джошуа.