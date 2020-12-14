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2020-12-14
Прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Есть несколько интригующих пар.
Фото: Finance Football
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов-2020/21.
В итоге, пары 1/8 финала приняли такой вид:
- "Боруссия" Менхенгладбах - "Манчестер Сити"
- "Лацио" - "Бавария"
- "Атлетико" - "Челси"
- РБ "Лейпциг" - "Ливерпуль"
- "Порту" - "Ювентус"
- "Барселона" - ПСЖ
- "Севилья" - "Боруссия" Дортмунд
- "Аталанта" - "Реал"
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные - на 9, 10, 16 и 17 марта.