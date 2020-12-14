Прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов

Есть несколько интригующих пар.

Фото: Finance Football

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов-2020/21.

В итоге, пары 1/8 финала приняли такой вид:

"Боруссия" Менхенгладбах - "Манчестер Сити"

"Лацио" - "Бавария"

"Атлетико" - "Челси"

РБ "Лейпциг" - "Ливерпуль"

"Порту" - "Ювентус"

"Барселона" - ПСЖ

"Севилья" - "Боруссия" Дортмунд

"Аталанта" - "Реал"

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные - на 9, 10, 16 и 17 марта.