Украина выиграла "золото" чемпионата Европы по спортивной гимнастике

Мужская сборная Украины стала чемпионом в командном первенстве.

Фото: European Gymnastics

На чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в турецком Мармарисе, мужская сборная Украины выиграла "золото" в командном первенстве, сообщает Europeangymnastics.com.

Национальную команду представляли Петр Пахнюк, Игорь Радивилов, Владислав Грико, Евгений Юденков и Роман Ващенко.

В сумме украинская дружина набрала 248,963 балла.

Серебряные медали домашнего чемпионата выиграли представители Турции (244,793 балла). "Бронза" - у сборной Венгрии (240,393).

Добавим, что ЧЕ завершается сегодня.

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