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2020-12-13
Украина выиграла "золото" чемпионата Европы по спортивной гимнастике
Мужская сборная Украины стала чемпионом в командном первенстве.
Фото: European Gymnastics
На чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который проходит в турецком Мармарисе, мужская сборная Украины выиграла "золото" в командном первенстве, сообщает Europeangymnastics.com.
Национальную команду представляли Петр Пахнюк, Игорь Радивилов, Владислав Грико, Евгений Юденков и Роман Ващенко.
В сумме украинская дружина набрала 248,963 балла.
Серебряные медали домашнего чемпионата выиграли представители Турции (244,793 балла). "Бронза" - у сборной Венгрии (240,393).
Добавим, что ЧЕ завершается сегодня.