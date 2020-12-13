Руководство "Барселоны" урезало зарплату футболистам на 172 млн евро

Это было взаимным решением.

Фото: FCB "Барселона"

Футболисты "Барселоны" пошли навстречу руководству клуба и согласились на снижение зарплаты, сообщает COPE.

Эта договоренность оздоровит бюджет клуба на 172 млн евро, уточняет издание.

При этом 122 млн клуб сэкономит непосредственно на зарплатах игроков, которую клуб обязуется вернуть в течение четырех следующих сезонов.

Остальные 50 млн - сохраненные бонусы, которые игроки дополучат в течение следующих трех лет.

Ожидается, что благодаря этой договоренности, "блаугранас" смогут избежать процедуры банкротства в ближайшем будущем.

При этом источник добавляет, что не все футболисты согласились на условия сделки, а временное руководство клуба хотело сэкономить 190 млн евро.

Под руководством Рональда Кумана "Барселона" занимает непривычное для себя девятое место в Ла Лиге после десяти сыгранных матчей.