ФИФА объявила трех претендентов на звание лучшего игрока 2020

ФИФА опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока 2020 года, информирует sportarena.com.

На победу в номинации претендуют форвард "Баварии" Роберт Левандовски, нападающий "Барселоны" Лионель Месси и Криштиану Роналду, который выступает за "Ювентус".

Борьбу за звание лучшего голкипера года поведут вратарь "Ливерпуля" и сборной Бразилии Алиссон, немец Мануэль Нойер из "Баварии", а также словенский кипер из "Атлетико" - Ян Облак.

Также ФИФА определила претендентов на звание лучшего тренера года. Им может стать аргентинский наставник "Лидса" Марсело Бьелса, а также два немецких специалиста - Юрген Клопп ("Ливерпуль") и Ганс-Дитер Флик ("Бавария").

Напомним, что Роналду с "Ювентусом" выиграл Серию А, Алиссон в составе "Ливерпуля" под руководством Клоппа стал чемпионом АПЛ. В свою очередь, "Бавария" с Фликом, Нойером и Левандовски выиграла сразу четыре турнира - Бундеслигу, Кубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА .

Полный перечень номинаций можно прочитать здесь. Объявление победителей состоится 17 декабря в онлайн-формате.