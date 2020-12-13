Триумфом Франции и фиаско Украины завершилась мужская гонка преследования в Кубке мира по биатлону

Четвертой гонкой на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене значилась гонка преследования у мужчин.

Победу в пасьюте получил француз Кентен Фийон-Майя, который стартовал вторым и который в четырех огневых рубежах был абсолютно точен.

С отставанием в 25 секунд вторым к финишу пришел соотечественник Кентена Эмильен Жаклен.

Только бронзовую медаль завоевал норвежец Йоханнес Дале, который первым стартовал в гонке.

Двое украинских биатлонистов, которые квалифицировались в гонку преследования по результатам спринта - Артем Прима и Антон Дудченко выступили провально, расположившись в середине пятого десятка. Оба таким образом не набрали ни одного очка в общий зачет Кубка мира.

Добавим, что Прима стартовал 30-м, а Дудченко - 52-м.

Гонка преследования, мужчины.

1. Кентен Фийон-Майя (Франция) - 32.38,7 (0 + 0 + 0 + 0)

2. Эмильен Жаклен (Франция) - 25,5 (0 + 0 + 0 + 0)

3. Йоханнес Дале (Норвегия) - 49,5 (1 + 0 + 1 + 0)

...

- 43. Артем Прима (Украина) - 4.43,8 (2 + 1 + 3 + 1)

- 45. Антон Дудченко (Украина) - 4.50,0 (0 + 0 + 2 + 1)