Ферстаппен выиграл последнюю в сезоне Формулы-1 квалификацию

Голландец опередил двух гонщиков "Мерседеса".

Макс Ферстаппен
Фото: formula1.com
Макс Ферстаппен

На трассе "Яс-Марина" проходит заключительный этап сезона в Формуле-1 - Гран-при Абу-Даби.

Квалификацию выиграл пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Это его первая поул-позишн в сезоне.

Второе-третье место заняли пилоты "Мерседеса" - Валттери Боттас и Льюис Гамильтон соответственно.

CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING ?

A first pole of 2020 for @Max33Verstappen and @redbullracing in our final qualifying session of the season! ?#AbuDhabiGP ?? #F1 pic.twitter.com/BwhKeebFMZ

— Formula 1 (@F1) December 12, 2020

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