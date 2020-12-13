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2020-12-13
Ферстаппен выиграл последнюю в сезоне Формулы-1 квалификацию
Голландец опередил двух гонщиков "Мерседеса".
Фото: formula1.com
На трассе "Яс-Марина" проходит заключительный этап сезона в Формуле-1 - Гран-при Абу-Даби.
Квалификацию выиграл пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен. Это его первая поул-позишн в сезоне.
Второе-третье место заняли пилоты "Мерседеса" - Валттери Боттас и Льюис Гамильтон соответственно.
CLASSIFICATION: END OF QUALIFYING ?— Formula 1 (@F1)
A first pole of 2020 for
@Max33Verstappenand @redbullracingin our final qualifying session of the season! ? #AbuDhabiGP?? #F1 pic.twitter.com/BwhKeebFMZ December 12, 2020