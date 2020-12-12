Норвегия выиграла женскую биатлонную эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене

На третьем этапе сезона Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене прошла женская эстафета 4х6 км.

Победу одержала сборная Норвегии.

Вторыми на финише были француженки.

Упорная борьба развернулась за "бронзу", победу в которой одержали шведки.

Аналогичная дуэль в финишном створе развернулась за 6-ю позицию между хозяйками этапа и украинками. В итоге, сборная Австрии на мгновение опередила украинок, которые выступали в составе Дарьи Блашко, Юлии Джимы, Вали Семеренко и Елены Пидгрушной.

Эстафета. Женщины.