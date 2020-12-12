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2020-12-12
Норвегия выиграла женскую биатлонную эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Украина - седьмая.
Олена Підгрушна
Фото: biathlon.com.ua
На третьем этапе сезона Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене прошла женская эстафета 4х6 км.
Победу одержала сборная Норвегии.
Вторыми на финише были француженки.
Упорная борьба развернулась за "бронзу", победу в которой одержали шведки.
Аналогичная дуэль в финишном створе развернулась за 6-ю позицию между хозяйками этапа и украинками. В итоге, сборная Австрии на мгновение опередила украинок, которые выступали в составе Дарьи Блашко, Юлии Джимы, Вали Семеренко и Елены Пидгрушной.
Эстафета. Женщины.
- Норвегия (1 круг штрафа + 6 доппатронов) 1:08:04,3
- Франция (0+ 6) +24,5
- Швеция (1+9) +32,5
- Германия (1+9) +32,7
- Италия (0+3) +37,1
- Австрия (1+10) +1:12,9
- УКРАИНА (0+10) +1:13,3