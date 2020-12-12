Норвегия выиграла женскую биатлонную эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Украина - седьмая.

Норвегия выиграла женскую биатлонную эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Олена Підгрушна
Фото: biathlon.com.ua

На третьем этапе сезона Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене прошла женская эстафета 4х6 км.

Победу одержала сборная Норвегии.

Вторыми на финише были француженки.

Упорная борьба развернулась за "бронзу", победу в которой одержали шведки.

Аналогичная дуэль в финишном створе развернулась за 6-ю позицию между хозяйками этапа и украинками. В итоге, сборная Австрии на мгновение опередила украинок, которые выступали в составе Дарьи Блашко, Юлии Джимы, Вали Семеренко и Елены Пидгрушной.

Эстафета. Женщины.

  1. Норвегия (1 круг штрафа + 6 доппатронов) 1:08:04,3
  2. Франция (0+ 6) +24,5
  3. Швеция (1+9) +32,5
  4. Германия (1+9) +32,7
  5. Италия (0+3) +37,1
  6. Австрия (1+10) +1:12,9
  7. УКРАИНА (0+10) +1:13,3

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