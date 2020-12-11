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2020-12-11
Украинские биатлонисты провалили спринтерскую гонку этапа Кубка мира в Хохфильцене
Лишь два украинца прошли в пасьют.
Йоханнес Дале
Фото: Global Look Press
На третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене прошла вторая гонка - мужской спринт с двумя огневыми рубежами.
Победу одержал норвежский стреляющий лыжник Йоханнес Дале.
На пьедестале 23-летний уроженец небольшой коммуны Леренскуг был в окружении французов - Кантена Фийон Майе и Фабьена Клода, уступивших норвежцу 17 и 29 секунд соответственно.
Лидер общего зачета КМ Йоханнес Бё впервые в сезоне остался без медали.
Украинские биатлонисты крайне неудачно провели гонку.
Из пяти участников только двое попали в топ-60 и выступят завтра в гонке преследования.
Результаты гонки:
- Йоханнес Дале (0+0) 23:32,5
- Кантен Фийон Майе (0+0) +17,1
- Фабьен Клод (0+1) +29,0
...
- 30. Артем Прима (0+1) +1:34,1
- 52. Антон Дудченко (1+0) +2:16,6
- 68. Богдан Цымбал (0+1) +2:35,2
- 74. Дмитрий Пидручный (1+0) +2:49,2
- 87. Руслан Ткаленко (2+1) +3:16,2