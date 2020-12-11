Украинские биатлонисты провалили спринтерскую гонку этапа Кубка мира в Хохфильцене

Лишь два украинца прошли в пасьют.

На третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене прошла вторая гонка - мужской спринт с двумя огневыми рубежами.

Победу одержал норвежский стреляющий лыжник Йоханнес Дале.

На пьедестале 23-летний уроженец небольшой коммуны Леренскуг был в окружении французов - Кантена Фийон Майе и Фабьена Клода, уступивших норвежцу 17 и 29 секунд соответственно.

Лидер общего зачета КМ Йоханнес Бё впервые в сезоне остался без медали.

Украинские биатлонисты крайне неудачно провели гонку.

Из пяти участников только двое попали в топ-60 и выступят завтра в гонке преследования.

Результаты гонки:

Йоханнес Дале (0+0) 23:32,5 Кантен Фийон Майе (0+0) +17,1 Фабьен Клод (0+1) +29,0

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