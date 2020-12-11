Украинские биатлонисты провалили спринтерскую гонку этапа Кубка мира в Хохфильцене

Лишь два украинца прошли в пасьют.

Украинские биатлонисты провалили спринтерскую гонку этапа Кубка мира в Хохфильцене
Йоханнес Дале
Фото: Global Look Press

На третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене прошла вторая гонка - мужской спринт с двумя огневыми рубежами.

Победу одержал норвежский стреляющий лыжник Йоханнес Дале.

На пьедестале 23-летний уроженец небольшой коммуны Леренскуг был в окружении французов - Кантена Фийон Майе и Фабьена Клода, уступивших норвежцу 17 и 29 секунд соответственно.

Лидер общего зачета КМ Йоханнес Бё впервые в сезоне остался без медали.

Украинские биатлонисты крайне неудачно провели гонку.

Из пяти участников только двое попали в топ-60 и выступят завтра в гонке преследования.

Результаты гонки:

  1. Йоханнес Дале (0+0) 23:32,5
  2. Кантен Фийон Майе (0+0) +17,1
  3. Фабьен Клод (0+1) +29,0

...

  • 30. Артем Прима (0+1) +1:34,1
  • 52. Антон Дудченко (1+0) +2:16,6
  • 68. Богдан Цымбал (0+1) +2:35,2
  • 74. Дмитрий Пидручный (1+0) +2:49,2
  • 87. Руслан Ткаленко (2+1) +3:16,2

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