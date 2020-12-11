Стали известны гонорары украинских клубов за участие в еврокубках

Накануне матчами в Лиге Европы завершился групповой этап еврокубковых турниров.

Украинские команды суммарно заработали в них 83 млн евро, сообщает Metaratings.

Больше всех получил донецкий "Шахтер" - 43 млн, из которых 14,7 млн причиталось "горнякам" за участие в групповом этапе, еще 20,29 млн клуб получил за счет своей позиции в рейтинге УЕФА за 10 лет, плюс 7,88 млн заработал благодаря результатам и попаданию в плей-офф Лиги Европы. Кроме того, еще 0,2 млн досталось чемпиону Украины из маркетингового пула.

"Динамо" заработало на 8 млн меньше: 14,7 млн - за участие в группе, 16 млн - за рейтинг клуба за 10 лет, 4 млн - за выступление в группе и выход в 1/16 финала ЛЕ, еще 0,2 млн - как маркетинговые выплаты.

Что касается третьего участника от Украины на групповом раунде еврокубков - "Зари", то доход луганчан значительно скромнее. "Мужики" заработали 4,69 млн евро: 2,8 млн - за участие в групповом этапе и 1,25 млн - за выступление в группе (две победы).

Также заработали и "Колос" с "Десной", вылетевшие на стадии квалификации ЛЕ, - 540 и 280 тысяч евро соответственно.

Напомним, что "Динамо" и "Шахтер" смогут увеличить свои доходы за счет выступлений в 1/16 финала Лиги Европы.