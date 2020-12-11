Стали известны гонорары украинских клубов за участие в еврокубках

Чемпион Украины заработал больше всех.

Стали известны гонорары украинских клубов за участие в еврокубках

Накануне матчами в Лиге Европы завершился групповой этап еврокубковых турниров.

Украинские команды суммарно заработали в них 83 млн евро, сообщает Metaratings.

Больше всех получил донецкий "Шахтер" - 43 млн, из которых 14,7 млн причиталось "горнякам" за участие в групповом этапе, еще 20,29 млн клуб получил за счет своей позиции в рейтинге УЕФА за 10 лет, плюс 7,88 млн заработал благодаря результатам и попаданию в плей-офф Лиги Европы. Кроме того, еще 0,2 млн досталось чемпиону Украины из маркетингового пула.

"Динамо" заработало на 8 млн меньше: 14,7 млн - за участие в группе, 16 млн - за рейтинг клуба за 10 лет, 4 млн - за выступление в группе и выход в 1/16 финала ЛЕ, еще 0,2 млн - как маркетинговые выплаты.

Что касается третьего участника от Украины на групповом раунде еврокубков - "Зари", то доход луганчан значительно скромнее. "Мужики" заработали 4,69 млн евро: 2,8 млн - за участие в групповом этапе и 1,25 млн - за выступление в группе (две победы).

Также заработали и "Колос" с "Десной", вылетевшие на стадии квалификации ЛЕ, - 540 и 280 тысяч евро соответственно.

Напомним, что "Динамо" и "Шахтер" смогут увеличить свои доходы за счет выступлений в 1/16 финала Лиги Европы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийская многократная олимпийская чемпионка заявила, что употребляла допингРоSSийская многократная олимпийская чемпионка заявила, что употребляла допинг
Украина узнала соперников по отборочному турниру на Чемпионат мира-2022. ФутболУкраина узнала соперников по отборочному турниру на Чемпионат мира-2022. Футбол
Президент "Ингульца" обвинил ФК "Львов" в работе с судьями. ФутболПрезидент "Ингульца" обвинил ФК "Львов" в работе с судьями. Футбол
Джошуа и Пулев провели дуэль взглядовДжошуа и Пулев провели дуэль взглядов
Украина узнала соперников по отборочному турниру на Чемпионат мира-2022 (обновлено). ФутболУкраина узнала соперников по отборочному турниру на Чемпионат мира-2022 (обновлено). Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Фаны клуба английского Чемпионшипа освистали своих игроков, которые встали на колено. ФутболФаны клуба английского Чемпионшипа освистали своих игроков, которые встали на колено. Футбол
Стали известны полуфинальные пары Лиги нацийСтали известны полуфинальные пары Лиги наций
Серия роSSийских футбольных клубов без побед в еврокубках достигла рекордных 17 матчейСерия роSSийских футбольных клубов без побед в еврокубках достигла рекордных 17 матчей
Украину на домашнем Евро представят 11 украинских гимнастокУкраину на домашнем Евро представят 11 украинских гимнасток
Стали известны составы всех групп Евро-2020. ФутболСтали известны составы всех групп Евро-2020. Футбол
"Динамо" и "Шахтер" вошли в пятерку лучших клубов по количеству воспитанников, играющих в европейских клубах. Футбол"Динамо" и "Шахтер" вошли в пятерку лучших клубов по количеству воспитанников, играющих в европейских клубах. Футбол
ФИФА дисквалифицировала игрока УПЛ на 2 года за участие в договорных матчах. ФутболФИФА дисквалифицировала игрока УПЛ на 2 года за участие в договорных матчах. Футбол
В Английской Премьер-Лиге случился сексуальный скандал с участием одноклубника Зинченко и одной из лайнсвумен. ФутболВ Английской Премьер-Лиге случился сексуальный скандал с участием одноклубника Зинченко и одной из лайнсвумен. Футбол
Малиновский возглавил список самых дорогих украинских футболистовМалиновский возглавил список самых дорогих украинских футболистов
"Лос-Анджелес Лейкерс" стали чемпионами НБА в 17-й раз"Лос-Анджелес Лейкерс" стали чемпионами НБА в 17-й раз
Последние новости
Подгружаем последние новости